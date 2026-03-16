3月15日、佐賀競馬場で行われた6R・九州クラウンオープン（3歳上・ダ1400m）は、石川慎将騎乗の1番人気、ウルトラノホシ（牡5・佐賀・真島元徳）が快勝した。1馬身差の2着にエミサキホコル（牡6・佐賀・池田忠好）、3着に2番人気のスマートラプター（牡7・佐賀・倉富隆一）が入った。勝ちタイムは1:28.0（良）。

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「全国的にもファンの多い馬」

1着 ウルトラノホシ

石川慎将騎手

「返し馬からすごく落ち着いていて、前走は少し力んでいたんですけど、今日は落ち着いていました。スイッチの入り方も良かったので、安心して乗せてもらおうと思っていました。ゲートを出てテンから行くぐらいのスピードはあったんですけど、先生のアドバイスもあり、企業秘密なんですけど、その展開になれたことが一番良かったと思います。内を使っても外を使ってもという流れの中で、もう馬に任せて決めようと思っていました。それで内から脚を使って先団に取りついてくれたので、やっぱり強いなと思いました。あそこまで逃げた馬に取りついていたので、あとは交わすだけという形でした。多少遊ぶところもあるので、しっかり最後まで追わせてもらいました。デビュー戦で乗せてもらった時に、レース後にダービーを勝てると思っていた馬なので、またその馬でこうやって重賞を勝ててとても嬉しいですし、ホッとしています。デビュー時から力のある馬で、全国でも走った馬なので、まだ完全に復活とまではいかないかもしれませんが、まだ完成度があると思うので、これからも頑張ってほしいと思います。どの距離でも対応してくれると思います。今日はありがとうございました。全国的にもファンの多いこの馬で、僕も大ファンの一員です。今日は特等席でこの馬に乗って、素晴らしい景色を独り占めできました。これからも佐賀デビューのウルトラノホシ、また星が1つ増えたので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました」

ウルトラノホシ 18戦8勝

（牡5・佐賀・真島元徳）

父：ホッコータルマエ

母：シータトウショウ

母父：ジェニュイン

馬主：中野香代子

生産者：坂本春雄

【全着順】

1着 ウルトラノホシ

2着 エミサキホコル

3着 スマートラプター

4着 デルマベルセブブ

5着 エイシンアンヴァル

6着 テイエムフォンテ

7着 ロードミッドナイト

8着 デジタルサイオン

9着 スピンドクター

10着 マイネルダグラス