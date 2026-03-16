◆オープン戦 巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）

日本ハムは１５日、巨人とのオープン戦（東京Ｄ）に１―８で敗れた。先発した有原航平投手（３３）は６回途中６安打５失点。９７球を投じ７三振を奪い、先発が内定している３１日のロッテ戦（エスコン）へ順調にステップを踏んだ。

冷静に淡々と、有原は９７球のピッチングを振り返った。６回途中６安打５失点、７奪三振。４、５回に一発を浴び「立ち上がりはいい感じで入れたけど、イニングが進むにつれて失投が多くなっていった印象。やっぱりホームランだと思うので、そこはなくしていかないと」と反省した。

縦変化には手応えも示した。フォーク、チェンジアップは低めに決まり「比較的いいところには投げられたと思うので、そこは継続して、後は真っすぐだったりカットボール、ツーシームももうちょっとうまく投げられたら」。次回以降への課題も明確にした。

登板が決まっている３１日のロッテ戦まで、残る登板は１度。最速１４４キロに「また次投げると思うので、そのときはもう少し出たらいいなと。でもそこまで球速にはこだわってない。開幕も近づくんで内容、結果両方出したいなと思います」。丁寧にステップを踏み、任されたマウンドへ向かっていく。