競泳の日本選手権（１９日開幕・東京アクアティクスセンター）に出場する静岡県内中高生スイマーによる最終合宿が１５日に西ケ谷水泳場で行われ、昨夏の全国高校総体男子２００メートル平泳ぎで優勝した宮崎緒里（いおり、浜松商高１年）が参加した。今回の２０２５年度大会には５０、１００、２００の平泳ぎと４００メートル個人メドレーにエントリーする期待の１６歳が、日本のトップ選手に挑戦する。

高校１年生ながら得意の２００メートル平泳ぎでは現在、日本ランキング８位に付ける。「まだ上位の選手には遠いかもしれないけど、常に同じ舞台で戦えるところにいたい」と、意欲を見せた。中３で臨んだ昨年はＢ決勝に進出。今回は十分、決勝圏内だが、「順位よりまずは、タイムが目標。ナショナル選手標準記録Ｃ（２分９秒９５）を突破したい」。２月のコナミオープンでマークした２分１０秒７０の自己ベストを更新し、初の９秒台に照準を合わせた。

心も体も成長中。高校入学して身長は２センチ伸びた。筋トレも増やし、腕のかきや、キックの力も着実に上がっている。今のテーマは５０から１００メートルの泳ぎで、「ゆったりとした中に、もう少しスピードが欲しい」と、課題を挙げた。

今年の最大の目標は８月にバンクーバーで行われるジュニア・パンパシフィック選手権出場だ。２００８年から１３年生まれが対象で、６月に行われる今年度の日本選手権の成績で選考される。「将来は、五輪や世界選手権で活躍する選手になりたい」。アトランタ五輪に出場した父・義伸さん（４７）の背中を追いかける緒里が、今回の大会で自身の現在地を図る。（塩沢 武士）

◆宮崎 緒里（みやざき・いおり） ２００９年９月２３日、埼玉生まれで浜松市在住の１６歳。生まれてすぐベビースイミングで水泳を始めた。新津中から浜松商高に進学。昨夏の全国高校総体２００メートル平泳ぎで優勝、国スポ少年男子Ｂ１００メートル平泳ぎでもＶを飾った。１７６センチ、７２キロ。家族は両親と兄。