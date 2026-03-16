１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが友人の結婚式に出席したことを報告した。

近藤アナは１５日に自身のインスタグラムを更新。「産後初めて綺麗なお洋服を着て ヒールを履いて マスカラを付けて アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へ おめかしなんて何ヶ月ぶりかしら。そしてワンピースが入る心配でしたがストレッチが効いてて助かった 長らく降り立っていなかった大都会にドキドキしつつとっても幸せな時間を過ごしてきました。」とつづり、ブラックのワンピース姿を公開。

「久々の友人たちとの会話 美味しいご飯 そして何よりも美しい新婦さんと 心温まる結婚式に癒され最高にリフレッシュできました」「楽しかった〜」とつづった。

この投稿には「凄い可愛い」「美しすぎ」「とても素敵です」「すっかりお母さんのお顔になりましたなぁ」「サイコーですね」「気分転換も大事だよ」などの声が寄せられている。

２０１９年に入局した近藤アナは２４年１０月に一般男性との結婚を発表。２５年１１月に妊娠を報告し、同２６日から産休に。今年１月２４日に「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告した。