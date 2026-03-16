◆オープン戦 巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）

日本ハムは１５日、巨人とのオープン戦（東京Ｄ）に１―８で敗れた。「８番・捕手」で先発出場した進藤勇也捕手（２４）が７回無死の第３打席で、１軍では初となる本塁打を放ち、開幕マスクへ猛アピールした。

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追い込まれても進藤に迷いはなかった。０―８の７回無死、カウント１―２から泉の外角スライダーを振り抜いた打球は左翼フェンスを越えた。１軍の試合では、大卒３年目で初の一発。「しっかり考えながら打席に入っての１本だった。ただ単に振ってのホームランじゃないので、そこは良かったと思います」。打席前に、新庄監督から「（球種を）どっちかに絞っていってみ」と指示があったといい、「割り切っていけたので良かったです」と、指揮官の助言を生かし、狙った変化球を逃さなかった。

昨季は、シーズンで１０試合、ソフトバンクとのＣＳ最終Ｓでも２試合でスタメンマスクを務めるなど１軍での経験を積んだ。しかし攻撃面で、打率０割７分７厘とプロの壁にぶち当たった。オフは、憧れだった本塁打王２回の楽天・浅村に初めて弟子入りし、打撃を一から作り直した。肉体改造にも取り組み、約５キロの増量にも成功。「去年とはまるっと違います。打球の角度も違うし、フィジカル面も見直したので、そのぶん打球の飛び方も変わっている」と、新スタイルでの手応えを口にした。

この日は、有原と初のバッテリーを組んだ。試合前には昨季の有原の投球映像を何度も見返し、イメージを膨らませた。「コミュニケーションを取りながらできたけど、結果的に打たれているので反省しないといけない。コントロールミスは少ない方なのでキャッチャーの配球が問われる」と、守備面でもさらにレベルアップしていくつもりだ。

伏見が阪神に移籍した今季は、田宮や清水優らとのしれつな正捕手争いを繰り広げる。「アピールは続けていかないといけない。自分の立ち位置を理解しながらやっていけたら」。「打てる捕手」として生まれ変わった２４歳が開幕マスク候補に名乗りを挙げた。

（川上 晴輝）