◆ＷＢＣ準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ決勝進出をかけた米国―ドミニカ共和国の準決勝の先発オーダーが発表された。ドミニカ共和国が準々決勝の韓国戦とまったく同じオーダーを組んだのに対し、米国は１試合ごとに変えている捕手がローリーからスミスに、三塁にはブレグマンではなくヘンダーソンを起用した。先発投手はメジャーを代表するスキーンズを米国が起用したのに対し、ドミニカ共和国はベテランのセベリーノ。救援陣は盤石な米国としては早い回に得点出来るかがカギとなりそう。

先発オーダーは次の通り

【米国】

１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ）

２番・一塁 ハーパー（フィリーズ）

３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース）

４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ）

５番・三塁 ヘンダーソン（オリオールズ）

６番・捕手 スミス（ドジャース）

７番・左翼 アンソニー（レッドソックス）

８番・二塁 チュラング（ブルワーズ）

９番・中堅 クローアームストロング（カブス）

投手 スキーンズ（パイレーツ）

【ドミニカ共和国】

１番・右翼 タティス（パドレス）

２番・二塁 マルテ（ダイヤモンドバックス）

３番・左翼 Ｊ・ソト（メッツ）

４番・一塁 ゲレロ（ブルージェイズ）

５番・三塁 マチャド（パドレス）

６番・ＤＨ カミネロ（レイズ）

７番・中堅 Ｊ・ロドリゲス（マリナーズ）

８番・捕手 ウェルズ（ヤンキース）

９番・遊撃 ペルドモ（ダイヤモンドバックス）

投手 セベリーノ（アスレチックス）