天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史学者で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

戦国時代を代表する名軍師。斎藤龍興に仕えていたが、のちに黒田官兵衛と共に「両兵衛」として秀吉配下で活躍を…演じるのは？

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光秀の申し出を受け入れた信長

大河ドラマ『豊臣兄弟！』第１０話は「信長上洛」。

ドラマ本編では、暗殺された足利義輝の弟・義昭の上洛をはたすべく、明智十兵衛光秀が信長の協力を仰ぎにやってきます。

申し出を受け入れた信長は、上洛の妨げとなる六角勢、そして三好長逸、三好宗渭、石成友通という“三好三人衆”を撃破。

無事に上洛を果たした義昭が、室町幕府第十五代将軍に任ぜられるといった話が描かれました。

箕作城を攻めた＜織田方の武将＞が、ご存じ…

ここで史実を見てみると、永禄１１年（１５６８）９月、前年に美濃国を平定した織田信長は足利義昭を奉じて上洛しています。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

その際、南近江の六角義賢・義治父子が信長に抵抗しますが、信長は六角氏の箕作城（滋賀県東近江市）を攻撃し、落城に追い込むのでした。

ちなみにこの時、箕作城を攻めた織田方の武将の１人が、ご存じ、木下藤吉郎（秀吉）です。

信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記『信長公記』にそのことが載っているのですが、実はこれが同書における秀吉の“初登場”となります。

義昭は信長を「副将軍か管領職」に任じようとするが…

敵軍を撃破し、都に入った信長と義昭。

義昭は同年１０月に念願の征夷大将軍に任じられました。

自身が将軍に就任することができたのも“信長の尽力の賜物”と考えていたのでしょう。義昭は信長を「副将軍か管領職」に任じようとします。

ところが信長はそれを固辞。ここまではドラマの展開通りです。

なお、この事を聞いた当時の人々は「珍しいことだ」と信長の対応に感じ入ったとあります（『信長公記』）。

普通ならばそうした役職に飛び付いても良いのに、信長はそれを断った。

“無欲な人だ”ということで、都や地方の人は信長を称賛したのではないでしょうか。

なぜ信長は要請を受けなかったのか？

ではなぜ信長は義昭の要請を受けなかったのでしょうか？

様々な説がありますが、信長は義昭と主従関係を明確に結んでしまうことを避けたのではないか、義昭と一定の距離を保とうとしたのではないか、と言われています。

また管領などに就任してしまうと、京都に縛られることになってしまうので、それを避けたのでは、との説もあります。

実際、信長は上洛して暫くすると美濃に帰っています。

何れにしても信長は上洛戦を成功させても浮かれることなく、地に足をつけて、その進む先を見据えていたのではないでしょうか。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）