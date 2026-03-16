2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。WEST-A、WEST-Bは14日（土）、15日（日）に各地で第6節の10試合が行われました。

WEST-Aは徳島ヴォルティス（J2）、高知ユナイテッドSC（J3）が共に5勝目を飾り、同勝ち点15。得失点差で上回る徳島が首位をキープしました。3位アルビレックス新潟（J2）は奈良クラブ（J3）にPK勝利するも、上位2チームとの勝ち点差は『3』に広げられています。

WEST-Bは、首位テゲバジャーロ宮崎（J2）が2位大分トリニータ（J2）との首位攻防戦に勝利し開幕6連勝。この6連勝はすべて90分間以内での勝利で、勝ち点18とひとつも取りこぼさない圧倒的な強さを見せています。敗れた大分は3位後退、2位には鹿児島ユナイテッド（J3）が浮上しました。ギラヴァンツ北九州（J3）は開幕6連敗で、J2・J3百年構想リーグの40チーム中唯一勝ち点0。次節第7節は20日（金）〜22日（日）に開催されます。

【第6節】

＜WEST-A＞

◆高知 2−0 今治（14日、GIKENスタジアム）

得点【高知】新谷聖基（前半20分）河田篤秀（後半40分）

◆新潟 0−0(PK4-2) 奈良（14日、ロートフィールド奈良）

◆金沢 2−0 富山（15日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【金沢】オウンゴール（後半6分）大澤朋也（後半26分）

◆徳島 1−0 讃岐（15日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（前半38分）

◆FC大阪 1−0 愛媛（15日、ニンジニアスタジアム）

得点【FC大阪】山下諒時（後半35分）

＜WEST-B＞

◆鳥栖 1−0 北九州（14日、駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】西澤健太（前半20分）

◆宮崎 1−0 大分（14日、いちご宮崎新富サッカー場）

得点【宮崎】渡邉英祐（前半45+2分）

◆山口 1−1(PK5-4) 琉球（14日、沖縄県総合運動公園陸上競技場）

得点【山口】古川大悟（後半5分）【琉球】石浦大雅（後半1分）

◆鳥取 1−0 熊本（15日、えがお健康スタジアム）

得点【鳥取】二階堂正哉（後半32分）

◆鹿児島 1−0 滋賀（15日、白波スタジアム）得点【鹿児島】山田裕翔（前半4分）