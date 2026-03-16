元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

この流れを信じて、3月後半は「新たな一歩」を踏み出してみて

3月前半は、自分のリズムを守るときでした。前進力のある時期なので、動けば動くほどチャンスを掴むことができるでしょう。

美人占花では、「正しさ」よりも「楽しさ」を優先することが開運の鍵。本当に大切なのは、心が満たされるかどうかです。ここでいう“楽しい”とは、ただ騒ぐことではなく、充実感ややりがいを感じられる時間のこと。笑顔で楽しむことは、周りの人たちをも幸せにする程のパワーがあります。今期は「すべき」「せねば」という思いこみを手放し、心がワクワクするほうを選んで前進してみて。

美容運

美容のテーマは「柔らかさとツヤめき」

今期は、卯（う）という気が巡ります。春のピークを象徴するこの時期は、“しなやかで優しい”印象づくりを意識してみて。スキンケアは保湿を丁寧に重ね、ふっくらとしたマシュマロ素肌を目指してみて。メイクは、ツヤが出るクッションファンデを使ったり、素肌感を生かしたりすると◎。

アイシャドウやリップは、ピンクやベージュ系で肌になじむ色を選ぶと好印象に。ヘアは、レイヤーを入れるなど、軽さを出すだけで雰囲気がぐっとやわらぎます。出かけるときは、ゆる巻きヘアがおすすめ。幸運を引き寄せる香りは、サンダルウッド。心の癒しと色気アップにも繋がりますよ。

金運・仕事運

今期の仕事運は「品格と誠実さ」がキーワード

辛卯（しんきんのう）の気が巡る今は、落ち着いた言葉や態度を意識すると評価が高まります。3月後半は、周囲の空気や感情に流されず、自分の考えをしっかり伝えることが開運アクションに。特に“結論から話す”ことを意識すると存在感が増しカリスマ性も高まります。

大事な商談や打ち合わせのときは、ブルーや白を取り入れた清潔感を与える服装で挑むと◎。金運は、希少性のあるものや限定品など、これから価値が上がりそうなものに投資をするといいでしょう。衝動買いや無駄遣いには注意。開運アイテムは、パール入りのアクセサリー。

家族・人間関係

3月後半は、社交性を発揮したいとき

この時期は、人が集まる場所にツキがあります。食事会やイベントなど華やかな場に出向くのがおすすめ。初対面の人にも自分から話しかけたり、社交的に振る舞ったりすると、会話の中から思わぬご縁が広がるでしょう。

なかなか勇気が出ない時はジャスミンティーを飲んでみて。恋愛運アップには、まず寝室の気を整えましょう。ぬいぐるみや人形は良い気を吸収しやすいので、置く数はほどよく調整を。すっきり整えることで出会いのチャンスも引き寄せやすくなります。家族運を高めるには、会話の時間を意識して増やしてみて。カフェでフルーツパフェを食べると◎。

蝦名先生の一言

福岡の占いフェスで、私は大量の荷物を持って到着。でも、ご一緒させていただいた女性はとても身軽。「現地で買えばいいかなと思って！」と一言。軽やかな人は荷物まで軽いのだと納得。私も“心地よく生きる”ことをあらためて大切にしたいと思いました。

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