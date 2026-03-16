報道各社の世論調査でも依然として60〜70％台という高い支持率を誇る高市政権。歴史的な圧勝を収めた先の衆院選で、今も筆者の記憶に残るのは、首相・高市早苗（自民党総裁）が涙を拭ったシーンである──。1月27日の公示日、東京・JR秋葉原駅前での第一声。取材の原則は「百聞は一見にしかず」。現場では、思わぬ場面を見ることがある。確かに驚く場面はあった。高市は演説中に3度、目尻を拭った。なぜか。改めて振り返った。【村田純一／時事通信社解説委員】（全2回の第1回：敬称略）

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【写真を見る】圧勝を果たした衆院選の“第一声”で高市首相が見せた“涙” 自民党HPでは＜熱い思いに涙がこみ上げる＞との言葉も

あの日、街頭演説の30分ほど前、午前9時半ごろJR秋葉原駅に到着した。既に多数の聴衆が集まっており、長い行列に並んで警察のボディチェックを受け、かばんの中身を調べられ、演説を聴ける規制区域内に入った。誰かが日の丸の小旗を配っていた。あちこちに多数の警察官が配置され、目を光らせていた。街宣車のある駅前ロータリー付近は規制され、かなり広いスペースが立ち入り不可となっていた。

秋葉原で街頭演説する高市首相

元首相・安倍晋三が奈良県での街頭演説中に銃撃され、死亡して以来、選挙期間中の要人警護はより厳重になっていた。私の立ち位置から街宣車まで、数十メートルの距離があった。

やがて高市が到着し、街宣車に上った。両隣には、自民党と連立与党を組む日本維新の会の代表・吉村洋文、共同代表・藤田文武が立った。二人がそれぞれ先に短く演説したあと、高市の演説が始まった。最初の10分ぐらいは拡声器を使った男のヤジがひっきりなしに聞こえ、演説の内容に集中できなかった。数秒おきに「高市、やめろー」とだみ声で怒鳴っていた。いつの間にか静かになったが、理由はよく分からない。

力が入った「国旗損壊罪の創設」

高市の演説そのものは、ニュース性も盛り上がりも今一つで、正直に言って最初は退屈だった。高市政権での政策転換や政策の重要性をアピールしていたものの、安全保障問題など「国論を二分する政策」の具体的な中身も、検討を加速するとした2年間限定の「食料品の消費税ゼロ」にも触れなかった。

だが、20分ぐらいたって、高市が実現に強い意欲を示す「国旗損壊罪」の創設について説明するあたりから、演説に力が入ってきた。

「外国国旗を汚したり、破ったりしたら拘禁刑を受けるかもしれない。でも日本国旗はどう扱ってもいい。それはおかしい」

刑法92条は、侮辱する目的で外国国旗を損壊した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すと定める。しかし、日本国旗に関する規定はないことを高市は問題視していた。2012年に、日の丸も対象に加える議員立法の法案を国会に提出したが、廃案となった経緯がある。

「衆院法務委員会の委員長は、よその党（筆者注：解散時は立憲民主党）の人です。最も反対しそうな党の人が委員長です。おそらく（法案を）出しても、審議入りしてもらえない。内閣として出したかったけど、諦めざるを得なかった。（公明党が連立政権を離脱して）連立の枠組みが変わった。4議席足りない。自民党と維新で過半数（233議席）きっちり数を取らせてください。重要な委員会はほかの党が（委員長を）持っている。予算員会も、憲法審査会も、法務委員会も……」

「泣いた？」

ここまでしゃべったあと、高市はそっと左手で目尻を拭った。演説開始から22分たっていた。「え？ 泣いた？」。当初はよく分からなかった。

「今、勝負しなければ、せっかく高市内閣で政策を打ち出したけれど実現できない。責任ある積極財政だって、危機管理投資だって、これから審議される。自民党と日本維新の会が出したい法律案だって、委員長をよその党が持っていたら、実現できない」

高市の演説はだんだん悲壮感を漂わせてきた。少数与党の悲哀でもあった。眉間に縦じわを寄せ、半分泣き顔のようにも見える。こうした表情は、今もノーカットで残っている高市の秋葉原演説の動画サイトで確認できた。

実は自民党の公式サイトでも「高市首相の涙」を大々的に伝えていた。第2回【高市首相は秋葉原の第一声で「3度、涙を拭った」…自民党HPもアピール“涙がこみ上げる”姿でダメ押しした“高市旋風”の正体】では、その驚くべき内容を詳しくお伝えする──。

村田純一（むらた・じゅんいち）

1986年、時事通信社入社。90年から政治部。海部政権で首相番。平河クラブで小渕恵三幹事長、小沢一郎竹下派会長代行らを取材。民社党、公明党を担当後、羽田政権、村山政権で首相官邸を取材。96年経済部で経団連など財界担当。97年政治部に戻り、山崎拓政調会長番。選挙班長、防衛庁担当などを経て、2001年8月からワシントン特派員。05年2月帰国。外務省キャップを経て政治部次長。2020年7月より時事総合研究所代表取締役。23年6月より現職（時事総研研究員兼務）

デイリー新潮編集部