第２７回全国高校女子硬式野球選抜大会が２０日に栃木・清原球場などで開幕する。２年前に準優勝を果たした東海大静岡翔洋が、初Ｖを目指して１回戦で花巻東（岩手）と対戦する。２４年夏の全国選手権準決勝では０―８で敗れた相手にリベンジを果たす。

以前から交流があるライバルとの一戦に弓桁義雄監督（６２）は気合十分だ。「強い相手だけど、そこを突破すれば、なんとかなりそう」と、初戦に全力投球する構え。２年前の花巻東戦で１年生ながら先発した石野七星（３年）にとっても雪辱の機会だ。「前回は先頭打者の四球から崩れて、守備のリズムも悪くしてしまった」。現在はセットポジションからの投球にして制球力が安定。「今年は最後の年。初戦から全力で行きたい」と、うなずいた。

ひとつの敗戦がバネになった。新チーム初公式戦となった昨年８月の全国ユース大会初戦で栗山（北海道）に５―１２の５回コールド負け。この試合をきっかけに攻撃重視だった練習から守備の時間を増やした。昨年１１月に全国強豪が集結した「さくらカップ」で優勝。履正社（大阪）戦では好連携で失点を防ぐなど「守備強化の成果が出た」と高島琉衣主将（３年）は手応えを口にする。

今大会の決勝は東京ドームで開催される。現３年生は２４年４月の入学式翌日に決勝を生観戦した。神戸弘陵（兵庫）に敗れたものの、先輩たちの雄姿はまぶしかった。同じ舞台で勝利を夢見る高島主将は「監督をドームに連れて行く」と、力こぶ。初戦で強豪を撃破して勢いに乗る。（塩沢 武士）

◆その他の静岡県勢 今大会には翔洋を含めて３校が出場する。静清は２２日の初戦でわせがく（群馬）と対戦。オイスカ浜松国際は２０日の１回戦で島根中央と激突する。