タレントのユージが１５日のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」（日曜・午後１時）に出演し、新たに購入した超高級車を披露した。

これまでの高級車を複数台所有し、カスタムするなど車好きで知られるユージ。番組ではユージが新たにゲットした「超ラグジュアリーな車」を紹介した。それは「ＧＬＳマイバッハ」。マイバッハとはベンツの最上位グレードで、北島三郎、木梨憲武、前澤友作氏ら大物が愛した「成功者の証しとも言える車」だとナレーションで説明された。

ＶＴＲでは広々とした車の内装を見たスタッフが「ファーストクラスかなんかですか？」と驚き。ユージも「後ろの席はファーストクラス並みにすごくて」と認めたが、車は４人乗りであると説明。

ユージは「子どもが４人なんで、お出かけ全員では行けないんですけど、私はこれが欲しいんだと。頼むからといってなんとか許してもらいました」と妻を説得したと語った。

値段は「３０００万円超え」と明かされ、ユージの類似タレントとしてゲスト出演したＪＯＹは「３０００万円！？ ３０００万の車ってあんの？」と驚がく。「僕は車持ってないので、（移動は）基本的には山手線」「車に興味ないから、あんな値段の車があるの衝撃」などと庶民派を主張し、ＭＣの明石家さんまやマツコ・デラックスから「いやいや…」とツッコまれていた。