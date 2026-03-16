◆練習試合 沼津２―１磐田（１５日、静岡県磐田市・大久保グラウンド）

ＪＦＬアスルクラロ沼津は１５日、ヤマハ大久保グラウンドでＪ２ジュビロ磐田と練習試合を行い、２―１で勝利した。前半６分にＤＦ一丸大地（２３）が先制点を奪うと、同１５分にはＭＦ森夢真（２４）が追加点。内容でも圧倒し、２０日にスタートするＪＦＬカップへ弾みをつけた。 カップ戦前の最後の練習試合で、沼津が躍動した。前半６分、ＣＫのこぼれ球を一丸が勢いよく蹴り込んだ。専大から入団して２年目を迎えるサイドバックは「得点は久しぶり。ファーサイドに流れたところを狙っていた」と目を細めた。さらに同１５分にはパスミスを奪ってのショートカウンターから森が追加点。序盤で主導権を握った。

その後も元日本代表ＦＷ川又堅碁（３６）が惜しいシュートを放つなど、２カテゴリー上の磐田を圧倒。守備でも高い位置から圧力をかけ、ゴール前までボールを運ばせない。失点は後半２６分にＰＫで与えた１点のみ。後半４０分までピッチを走り回り、何度もチャンスを作った一丸は「勝ちにこだわろう、とみんな気合が入っていました」と白い歯を見せた。

昨季はＪ３の最下位に沈み、入れ替え戦の末にＪＦＬに降格した。Ｊリーグが秋春制に移行するため、ＪＦＬも５月までのカップ戦が行われる。沼津は２１日にＹＳ横浜と対戦。「計７試合の短期戦ですが、全部勝つつもりでやります」と地元・沼津出身のＭＦ鈴木拳士郎（２９）が力強く宣言した。磐田を倒した自信を力にして、１年半後のＪ復帰に向けて、一丸で戦っていく。（里見 祐司）