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3月16日（月）深夜0時からABCテレビの“月よるビッグバン”枠で放送されるのは、「デスゲーム TAKUROW～M-1王者たくろうと８人の人質～」の第2回。

「M-1グランプリ2025」王者・たくろうの初冠番組として当初「たくろうの○○やってみたろう」というタイトルで発表され、華々しく幕を開けるはずだったこの番組。

しかし、3月9日の初回放送で視聴者が目撃したのは、お祝いムードを粉砕する【デスゲームTAKUROW】による「惨劇」だった。

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謎のゲームマスター・ジグロウによって、冠番組をデスゲーム会場へと変えられた赤木裕ときむらバンド。彼らに課せられた最初の試練は、恩人であるチェリー大作戦の命を懸けたルービックキューブ・チャレンジ。しかし、極限のプレッシャーの中で赤木は失敗。タイムアップと同時に、捕らえられていた芸人・ねんどには無慈悲な電流が流れ、彼は「処刑」された。タイムリミットが迫る中、残された宗安を助けようと、懸命にミッションに挑むも失敗。

3月9日放送は、最悪の結末を迎えた…。

第2の人質はオーサカクレオパトラの2人。生きたままロウ人形に！？

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第2回の3月16日（月）回で新たな人質として捕らえられたのは、オーサカクレオパトラの2人。彼らには、一滴、また一滴とロウがしたたり落ち・・・。

今回、ジグロウが指定した舞台は関西ロケの定番・尼崎中央商店街で、ミッションは「大阪のおばちゃんに愛されろ」。

・3級：アメちゃんをもらえ！

・2級：手料理を食べさせてもらえ！

・1級：家のお風呂を借りろ！

とレベル別に分けられたミッションをクリアしなければならない。制限時間の夕方5時までに全てをクリアできなければ、オーサカクレオパトラは生きたままロウ人形へと変えられてしまう。

捨てたプライド。王者は“尼崎の風呂”に浸かれるのか

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「尼崎は大阪でいいの？」とそもそもの前提に引っかかる赤木だが、やたらとゲームに乗り気のきむらとともに尼崎の商店街に乗り込む。

与えられたミッションは一見、頼み込めばクリアできそうではあるものの、ジグロウから「話芸を生業としているならば、『アメがほしい』などと直接頼んではならない」「おばちゃんの条件は『おばちゃんですか？』の問いに『はい』と答えた場合に限る」といった縛りを設けられ、苦戦を強いられる。

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刻一刻とタイムリミットが迫り、不穏な空気が流れる中、なんと2人の前に救世主が！ 果たして、尼崎の商店街に響くのは救出の歓喜か、それともロウ人形になる刹那の悲鳴か！？

「デスゲーム TAKUROW～M-1王者たくろうと８人の人質～」は、ABCテレビで3月16日（月）深夜0時～0時30分放送（全４回の第2回）。TVerでも無料見逃し配信。