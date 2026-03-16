スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「今季、一番食べた鍋はどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「今季、一番食べた鍋はどれ？」

・「今季、一番食べた鍋はどれ？」の結果は…


・1位 …寄せ鍋 44%
・2位 しゃぶしゃぶ 28%
・3位 キムチ鍋 18%
・4位 ミルフィーユ鍋 8%
　
※小数点以下四捨五入

15,217票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

豚バラと白菜のミルフィーユ鍋


【材料】（2人分）

豚バラ肉(薄切り) 150g
白菜 5~6枚
<だし汁>
  昆布だし 300ml
  酒 大さじ 2
  塩 少々
<つけダレ>
  ポン酢しょうゆ 適量
  大根おろし 1カップ
  ネギ(刻み) 適量
  七味唐辛子 適量

【下準備】

1、白菜と豚バラ肉を交互に2〜3層重ね、幅5cmに切る。断面が見えるように、鍋に敷き詰める。＜だし汁＞の材料を鍋に入れる。



2、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。



【作り方】

1、鍋を中火にかけ、蓋をして10分程煮る。白菜の芯の部分がやわらかくなったら、ポン酢しょうゆにお好みで大根おろし、ネギ、七味唐辛子を入れていただく。



(E・レシピ編集部)