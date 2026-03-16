・「今季、一番食べた鍋はどれ？」の結果は…

・1位 …寄せ鍋 44%

・2位 しゃぶしゃぶ 28%

・3位 キムチ鍋 18%

・4位 ミルフィーユ鍋 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「今季、一番食べた鍋はどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「今季、一番食べた鍋はどれ？」