「今季、一番食べた鍋はどれ？」＜回答数15,217票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第470回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「今季、一番食べた鍋はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「今季、一番食べた鍋はどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚バラと白菜のミルフィーユ鍋
【材料】（2人分）
豚バラ肉(薄切り) 150g
白菜 5~6枚
<だし汁>
昆布だし 300ml
酒 大さじ 2
塩 少々
<つけダレ>
ポン酢しょうゆ 適量
大根おろし 1カップ
ネギ(刻み) 適量
七味唐辛子 適量
【下準備】
1、白菜と豚バラ肉を交互に2〜3層重ね、幅5cmに切る。断面が見えるように、鍋に敷き詰める。＜だし汁＞の材料を鍋に入れる。
2、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。
【作り方】
1、鍋を中火にかけ、蓋をして10分程煮る。白菜の芯の部分がやわらかくなったら、ポン酢しょうゆにお好みで大根おろし、ネギ、七味唐辛子を入れていただく。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「今季、一番食べた鍋はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「今季、一番食べた鍋はどれ？」
・「今季、一番食べた鍋はどれ？」の結果は…
・1位 …寄せ鍋 44%
・2位 しゃぶしゃぶ 28%
・3位 キムチ鍋 18%
・4位 ミルフィーユ鍋 8%
※小数点以下四捨五入
15,217票
・2位 しゃぶしゃぶ 28%
・3位 キムチ鍋 18%
・4位 ミルフィーユ鍋 8%
※小数点以下四捨五入
15,217票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚バラと白菜のミルフィーユ鍋
【材料】（2人分）
豚バラ肉(薄切り) 150g
白菜 5~6枚
<だし汁>
昆布だし 300ml
酒 大さじ 2
塩 少々
<つけダレ>
ポン酢しょうゆ 適量
大根おろし 1カップ
ネギ(刻み) 適量
七味唐辛子 適量
【下準備】
1、白菜と豚バラ肉を交互に2〜3層重ね、幅5cmに切る。断面が見えるように、鍋に敷き詰める。＜だし汁＞の材料を鍋に入れる。
2、大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。
【作り方】
1、鍋を中火にかけ、蓋をして10分程煮る。白菜の芯の部分がやわらかくなったら、ポン酢しょうゆにお好みで大根おろし、ネギ、七味唐辛子を入れていただく。
(E・レシピ編集部)