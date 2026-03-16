【週刊ヤングマガジン 2026年16号】 3月16日 発売 価格：510円

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　本日3月16日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年16号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

　表紙・巻頭にはモーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが登場。沖縄より最旬カットを収録している。

　また「妹は知っている」との特別巻頭コラボグラビアでは、アイドルグループ・君と見るそらの高鶴桃羽さんが無口な妹を再現している。

　そのほか巻中グラビアには筒井結愛さん、巻末グラビアにはまるやそらさんが登場している。

　さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。

【牧野真莉愛さん】 【高鶴桃羽さん】 【筒井結愛さん】 【まるやそらさん】

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