大胆すぎてドキドキ…韓国の消えた“天才美女バレー選手”、美肩丸出しプライベートSHOT

韓国の女子バレーボール選手イ・ダヨンがプライベートSHOTでファンを魅了している。

【写真】見えちゃいそう…イ・ダヨンの意外な美スタイル

イ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

太陽や桃、ヤシの木の絵文字などをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青を基調とした独特な質感のワンピースを身にまとい、鏡越しに自撮りをするイ・ダヨンが写っている。写真を撮るスマートフォンに隠れて表情こそ見えないものの、華奢な肩のラインや透明感のあるデコルテを惜しげもなく披露し、芸能人さながらの魅力を醸しだしている。

投稿には、「服着て！」「綺麗ですね」「魅力が深刻なレベル…」「期待しています」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヨンInstagram）

イ・ダヨンは1996年10月15日生まれの29歳。双子の姉イ・ジェヨンとともに韓国女子バレー界の有望株として注目を集め、韓国代表でも主力セッターとして多くの国際大会を経験した。国内プロバレーのVリーグでも屈指の人気選手として活躍していたが、2021年に学生時代のいじめが発覚して所属チームでの無期限出場停止、代表資格はく奪処分などを受けると、以降は海外を拠点に現役を続行。昨季はアメリカのサンディエゴ・モジョでプレーした。姉ジェヨンは2025年7月より日本SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している。