収納力と軽快さをこの一つに凝縮！【ニューバランス】のオンオフ問わず使えるリュックがAmazonで販売中！
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洗練されたスタイルで街を駆け抜ける！【ニューバランス】の機能美あふれるバックパックがAmazonで販売中！
フラップタイプの開口部を採用し、荷物の出し入れがスムーズな設計のバックパックだ。A4サイズがゆとりを持って収納できる容量を備え、通学や通勤に最適なサイズ感となっている。背負い心地を考慮した背面パッドを搭載し、長時間の使用でも快適さを維持する一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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トップローディング仕様の開口部は大きく開くため、かさばる荷物も簡単に出し入れできる。内部にはPCスリーブを備えており、精密機器を衝撃から守りながら安全に持ち運べる。
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撥水性に優れた素材を採用しているため、突然の雨でも中の荷物が濡れにくく安心だ。汚れが付きにくい加工が施されており、毎日気兼ねなく使い続けられるタフさが魅力である。
サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納できるメッシュポケットを配置している。フロントのジップポケットは小物の整理に便利で、必要な時にすぐ取り出せる。
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シンプルでスポーティーな外観は、幅広いコーディネートに自然に馴染む。軽量な設計ながら型崩れしにくく、荷物が少ない時でも美しいシルエットを保つことができる。
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