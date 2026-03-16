広西チワン族自治区とASEANの貿易規模が着実に拡大―中国

中国税関の統計によると、2026年1〜2月の広西チワン族自治区（広西）の対外貿易輸出入額が前年同期比13％増の1422億7000万元（約3兆2951億円）となり、過去最高の規模を記録しました。

広西の1〜2月の対ASEAN輸出入額は前年同期比5.5％増の663億7000万元（約1兆5372億円）となり、広西の対外貿易総額の46.7％を占め、ASEANは依然として広西にとって最大の貿易パートナーとなっています。中では、ベトナムに対する輸出入額が12.1％増の456億元（約1兆561億円）、インドネシアが2.9％増の52.2億元（約1209億円）、マレーシアが51％増の43.8億元（約1014億円）となっています。広西とASEANの越境サプライチェーン協力の絶え間ない強化に支えられ、双方の中間財貿易規模が絶えず拡大しており、1〜2月の広西の対ASEAN中間財輸出入額は22.5％増の403.8億元（約9352億円）となり、期間中の広西の中間財貿易総額の41.9％を占めました。

広西の企業はASEAN市場との連携を強化する一方で、中南米、アフリカ、中東など新興市場の開拓にも積極的に取り組んでおり、中南米に対する輸出入額は57.3％増の232億7000万元（約5389億円）、アフリカは9.8％増の114億4000万元（約2650億円）、中東は63.1％増の98億8000万元（約2288億円）と、それぞれ高い成長率を記録しました。（提供/CGTN Japanese）