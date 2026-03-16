◇オープン戦 ソフトバンク0―5DeNA（2026年3月15日 横浜）

“ガチ”であるぞ15勝――。開幕ローテーションに内定しているソフトバンクのカーター・スチュワート投手（26）が15日、DeNA戦で6回を4安打無失点に抑えた。8日のオリックス戦から11イニング連続無失点で、その間の四死球もゼロ。19歳で来日し8年目を迎えた右腕が“大人の投球”を披露している。首脳陣と交わした今季目標は15勝。キャリアハイは2024年の9勝でやや“大風呂敷”感が強かったが、現実味を帯びてきている。

スコアボードに次々とゼロを並べていく。侍ジャパンの牧が不在とはいえ、オープン戦トップのチーム打率・279を誇るDeNA打線。スチュワートは簡単に抑えていく。来日8年目で本格化の予感だ。

「前回同様、全体的に良かった。フォアボールもなく、どの球種でもストライクを先行することができましたし満足しています」

序盤3イニングは一人の走者も許さなかった。4回2死から筒香、宮崎に連打され、一、二塁のピンチを招いても動じない。ビシエドを152キロ直球とスプリットで追い込むと、最後は低めのカーブで空振り三振に仕留める。

昨季は左脇腹を痛めて登板なし。24年は9勝4敗、防御率1・95とブレークしたが、120イニングで56四死球と制球面は課題だった。ただ、5回無失点だった8日のオリックス戦と合わせ、11イニング連続で与四死球がない。小久保監督も「フォアボールは想定内だったんですけど、最近出さないですね。変化球でストライクが取れている。そこが一番、成長した」と目を細めた。

少しずつ、階段を上がって“大人の投球”を披露している。MLBドラフトで1巡目指名をされながら入団合意に至らず、19歳だった2019年にNPB入り。ダイヤの原石だが、相当に粗削りだった。契約最終年を迎えるにあたり、オフに婚約者だったギャブリエルさんと結婚。「妻が毎試合見に来てくれる。良かったことも悪かったことも共有して話ができます。近くでサポートしてもらえてとても心強いです」。守るべき人がいることは、背番号2の心の支えにもなっている。

入団当時から知る倉野投手コーチも「まだまだシーズンに入ればもう一段階上がると思うので楽しみです」と高い期待を込めた。

キャンプ前に雑談の中で倉野コーチと「15勝」の約束を交わした。日本ハムへ移籍した昨季最多勝の有原は14勝。それを上回る高い水準だが、夢物語と一蹴するには早すぎる。日本語の口癖は「ガチ」。この日のスチュワートには、“ガチ”で15勝できる気配が漂っていた。 （木下 大一）