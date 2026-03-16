タレントの藤本美貴（41）が約16年ぶりにドラマ出演する。日本テレビ「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日スタート、土曜9・00）で、フリースクールの料理番を演じる。ドラマ出演は2010年のTBS「水戸黄門」へのゲスト出演以来となる。

今作は学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールを舞台にした物語。子供たちを甘やかしがちな主人公（町田啓太）と規則を重んじる元中学教師（松本穂香）の正反対な2人が子供たちと向き合い、迷いながらも多様化する生き方に希望を見いだしていく。

藤本が演じるのは、料理や衛生面を担当するスタッフ。皆の「お母さん」的な立ち位置で「派手ではありませんが、そこにいるだけで少し安心できるような存在」とアピールした。

台本を目にすると「普段3人の子供を育てている母親として、改めて“子供にとって何が大切なのか”を考えさせられました」とコメント。子供の将来を考えるにあたっては「つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います」と述べた。「正解は家族の数だけあるもの」と前置きした上で「この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになればうれしいです」と思いを込めた。

実生活で3人の子を持つ母で、ママタレントとしても引っ張りだこの藤本だけにハマり役となりそうだ。その存在感が作品の世界観をより深いものにしていく。