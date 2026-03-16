ドラマでも活躍の33歳歌舞伎俳優、3歳のときに見た曽祖父に憧れて歌舞伎の世界に
歌舞伎俳優の尾上右近が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
尾上右近 ＝テレビ朝日提供
歌舞伎伴奏音楽・清元の宗家に生まれ、父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター・鶴田浩二さんという右近。33歳の現在は歌舞伎にとどまらず映画・ドラマ・ミュージカルでも活躍している。
歌舞伎俳優と清元を両立させるのは前代未聞だといい、周囲の協力でやりたい事ができている事にとても感謝していると話す。
3歳のときに、曽祖父の映画を見たことで「あれがやりたい、歌舞伎俳優になりたい」と決意。昨年、約30年間、夢見ていた演目の上演が実現したことで、一度は燃え尽きてしまったそう。
尾上右近 ＝テレビ朝日提供
歌舞伎伴奏音楽・清元の宗家に生まれ、父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター・鶴田浩二さんという右近。33歳の現在は歌舞伎にとどまらず映画・ドラマ・ミュージカルでも活躍している。
歌舞伎俳優と清元を両立させるのは前代未聞だといい、周囲の協力でやりたい事ができている事にとても感謝していると話す。
3歳のときに、曽祖父の映画を見たことで「あれがやりたい、歌舞伎俳優になりたい」と決意。昨年、約30年間、夢見ていた演目の上演が実現したことで、一度は燃え尽きてしまったそう。