WBC・日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強にたどり着けず、屈辱の敗退。勝利した直後のベネズエラの反応が話題になっている。

日本は試合後、三塁線上に整列し、深々とお辞儀した。一方、一塁側ベンチでは、ドリンクをまき散らし、飛び跳ねて歓喜を爆発させるベネズエラの選手たちがいた。

MLB専門局「MLBネットワーク」公式Xが実際のシーンを公開。コメント欄では敗れて悔しがるファンが多かったが、過去3度世界一になった事実は変わらない。そんな侍を撃破したベネズエラの本気の喜び方には温かな声が寄せられた。

「悔しいけど、なんか救われた気になる」

「そりゃ日本は3度もWBCを制したチームやからな 喜びまくっていいと思う」

「日本がどれだけ世界の野球選手・野球ファンから強いチームだと思われているか、日本人はもっと自覚してもいいのではないか」

「ベネズエラ野球にとっては過去1最高の勝利だと思う！」

Netflixの中継で解説を務めた日米通算203勝の名投手・黒田博樹氏も試合後、ベネズエラの喜び方に反応。「日本に勝ってあれだけ喜んでいる姿を見ると、逆に『打倒・日本』という気持ちが僕は嬉しかった」と話し、「日本を倒すために必死にやってきたんだという、日本野球に対してのリスペクトを持ってくれたのかなという気持ちもあります」と、感情を爆発させたベネズエラに敬意を送っていた。



（THE ANSWER編集部）