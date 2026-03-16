こういうの、求めてたぁあああ！！【3COINS】機能性100点♡「新作メイクポーチ」

【3COINS（スリーコインズ）】から、使い勝手の良さを追求した新作のメイクポーチが登場しました。持ち運びやすさと収納力のバランスが取れたラインナップは、外出先での身だしなみケアにも重宝しそうです。今回は、整理整頓が苦手な人にもおすすめな、スリコの新作ポーチをご紹介。

サイズ違いのポケットで整理整頓！ 多機能ポーチ

【3COINS】「ポケットいっぱいポーチ／ and us」\770（税込）

大きさの異なる仕切りが豊富に備わっており、手持ちのコスメを種類別に収納しやすいポーチです。メッシュやクリア素材のポケットが配されているため、ヘアピン等の小物も迷子にならずに収納できそう。ブラシ収納部には透明なカバーが付いているので、ポーチの内側を汚さずにきれいな状態を保ちやすいのも、嬉しいポイントです。

大きなコスメを立てて収納できる、縦型バニティ

【3COINS】「縦型バニティポーチ／ and us」\880（税込）

ブラシやクレンジング等のかさばりやすいアイテム収納におすすめなのが、こちらの縦型バニティポーチ。蓋がガバッと開くので、取り出したいものが一目で分かり、メイクをスムーズに進めることができそうです。蓋の裏側にはティッシュケースやメッシュポケットが備わっており、限られた空間を無駄なく活用できる高い収納力も魅力。

ブラシ専用スペース付き！ 自立型のコンパクトポーチ

【3COINS】「自立する縦型ポーチ／ and us」\550（税込）

ポーチ自体が自立するため、狭い洗面台や外出先のドレッサーでも場所を取らずに使用できます。正面にはブラシやアイライナーなどを固定できるゴムバンド付きの専用スペースがあり、筆先に配慮して持ち運ぶことが可能。深さの異なるポケットを使い分ければ、細かなツールまでストレスなく管理できそうです。

最小限の持ち物をスマートにまとめる

【3COINS】「ミニコスメポーチ／ and us」\330（税込）

小さなバッグでお出かけする際にちょうどいい、ミニマムに収納できるコンパクトなポーチです。内部はクリアポケットやメッシュ素材で仕切られているため、スポンジや綿棒等の衛生用品も収納可能。荷物を極力減らしつつも、使い勝手を妥協したくない人の強い味方となってくれるはず。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里