ベネズエラに5-8で敗れる

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラと準々決勝を戦い、5-8で敗れた。森下翔太外野手の3ランなどで一時はリードしたものの、逆転を許した。試合中、米国の記者は抱いていた“懸念”が結果に現れたことをつぶやいた。

3回に佐藤輝明のタイムリー、森下の3ランで5-2と逆転した日本。しかし、山本由伸投手の後を受けた2番手・隅田知一郎が5回に2ランを被弾。6回には伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを浴びた。

米地元紙「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者は、アブレイユの逆転弾の直後にXで「日本のリリーフ陣が懸念点だった。理由はお分かりでしょう。アブレイユの3ランホームランによって、ベネズエラが7対5でリードしている」と投稿した。

隅田も伊藤も、所属する球団では先発投手を務めており、リリーフは専門外。開幕前に平良海馬、石井大智、松井裕樹の3人が故障で離脱するなど、投手陣を不安視する声はあったが、ベネズエラ戦で形に現れた。



（THE ANSWER編集部）