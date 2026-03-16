

Vaundy、NHK「18祭（フェス）」テーマソング「呼び声」MVサムネイル

Vaundyが15日、NHK「18祭（フェス）」のテーマソング「呼び声」のMUSIC VIDEOを公開した。

【動画】公開されたVaundy「呼び声」ミュージックビデオ

現在自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー「Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”」を開催中のマルチアーティストVaundy。

昨年12月にリリースした「呼び声」はNHK「18祭（フェス）」のテーマソングとして番組内で18歳世代の「本気」を受け止めて書き下ろした楽曲。

公開となったMUSIC VIDEOは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品が完成。映像内ではたくさんの名作映画のオマージュも仕掛けられている。

3月28日には北海道・大和ハウス プレミストドームにて約35万人を動員し、全公演ソールドアウトとなる4大ドーム公演のファイナルを迎えるVaundy。9月からは自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。

奥山監督コメント

白鳥玉季コメント

陣野小和コメント

「呼び声」に引き寄せられるまま、自分なりに「本気」で撮りました。こんな機会をくれたVaundyさんと、ずっと撮っていたくなるお芝居を見せてくれた白鳥さん、陣野さんに感謝感謝です。どんな日々にも寄り添ってくれて、踊り出すくらいTokimekiを与えてくれるVaundyさんの楽曲が大好きです。18祭(フェス)のテーマソングとして「呼び声」を聴いた時、私自身の悩みさえも言語化してもらえた気がしました。独りじゃないと再認識できました。そんなVaundyさんの世界で、大好きな奥山監督と再会できたことも幸せでした。今作は、名作映画へのオマージュを捧げるシーンがたくさんあります。わかりましたか？是非、注目して観ていただけると嬉しいです！Vaundyさんのミュージックビデオに出演するという私の夢が叶った瞬間でした。ありがとうございました！Vaundyさんの「呼び声」の世界の一部になれたこと、奥山監督の生み出す温度と質感のなかに、玉季ちゃんと居られたこと、とても幸せです。自転車に乗るシーンなど、初めてのことに挑戦する私達を、スタッフの皆さんが全員で心配そうに見守ってくれている、そんな温かい現場でした！この楽曲と共に前へ進んでいく方、とても多いと思います。きっと私もそうです。この先行き詰まったとき、何度でもここに戻ってきてください。あなたの背中をそっと押す、強さと優しさが、この楽曲と映像にはあると信じています。