◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良）

第６２回金鯱賞（１着馬に大阪杯優先出走権）は単勝８番人気のシェイクユアハート（古川吉）が重賞２勝目。ハイレベルなメンバーが控える大阪杯（４月５日、阪神）を視野に入れる。

矢のように差し切った。後方に構えたシェイクユアハートは古川吉の気合のこもった右ステッキを合図に加速を開始した。直線半ばでトップスピードに到達。風を切り裂くように馬群の外を伸び続け、最後の力を振り絞るジョバンニを鼻差でとらえたところが重賞２勝目のゴールだった。

熟練の判断が光った。スタート直後に他馬に挟まれ、ポジションを下げざるを得なかったが「前も流れている感じだったし、腹をくくってじっとしていた」と鞍上。パートナーの決め手を信じて無理に位置を取りに行かず、上がり最速３３秒５の末脚を引き出した。「直線に向いてからの反応は素晴らしかった。あそこまで後ろからでも、しっかり脚を使えるようになっている。本当に良くなってきている」。愛馬の成長に思わず頬が緩んだ。

宮調教師と古川吉のタッグはアインブライドで制した１９９７年の阪神３歳牝馬Ｓ（現阪神ＪＦ）から数えて４つ目のタイトル。昨年１２月にシェイクで中日新聞杯、先月はタガノデュードで小倉大賞典を勝利しており、勢いのあるコンビだ。トレーナーは「うまく乗ってくれたね。ちょっと出負けしたけど、かえってそれが良かった感じもするね」とデビュー３１年目のベテランのレース運びをたたえた。

次走について指揮官は「オーナーと相談して」と話すにとどめたが、優先出走権を獲得した大阪杯も候補のひとつ。「Ｇ３、Ｇ２ときているので、楽しみにしたい」と古川吉は力を込める。好メンバーが名を連ねる春の大舞台で、本格化を迎えた６歳馬が台風の目となるか。（山本 理貴）

シェイクユアハート 父ハーツクライ、母ルンバロッカ（父スライペカン）。栗東・宮徹厩舎所属の牡６歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算２９戦６勝。総獲得賞金は２億７７０６万２０００円。主な勝ち鞍は２５年中日新聞杯・Ｇ３。馬主は吉田千津氏。