藤本美貴、フリースクールの料理人役「そっと寄り添える作品になれば」【コメント全文】
タレント・藤本美貴が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）に出演することが13日、発表された。主人公・浮田タツキ（町田）のが務めるフリースクール・ユカナイの料理番役を演じる。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
藤本は、フリースクール・ユカナイで料理や衛生面を担当するスタッフの阿式瑠美（あじき るみ）役を演じる。出演にあたって「普段3人の子どもを育てている母親として、改めて『子どもにとって何が大切なのか』を考えさせられました。この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになればうれしいです」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
今回の台本を読ませていただいたときに、普段3人の子どもを育てている母親として、改めて「子どもにとって何が大切なのか」を考えさせられました。
子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。
正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになればうれしいです。私の役は派手ではありませんが、そこにいるだけで少し安心できるような存在。観てくださる皆さんの心に、そっと寄り添える作品になればと思っています。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と葛藤を知ることに。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく。
【コメント全文】
今回の台本を読ませていただいたときに、普段3人の子どもを育てている母親として、改めて「子どもにとって何が大切なのか」を考えさせられました。
子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。
正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになればうれしいです。私の役は派手ではありませんが、そこにいるだけで少し安心できるような存在。観てくださる皆さんの心に、そっと寄り添える作品になればと思っています。