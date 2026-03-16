「そろそろ笑えない」会見場で日本製品を吐き捨て　話題となったドミニカ選手の行動に批判噴出「スポンサーにあまりにも失礼過ぎる」【WBC】

大会で躍進を続けているドミニカ共和国の面々の行動が波紋を生んでいる(C)Getty Images

今月5日から始まったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、いよいよベスト4が出揃い、大会も最終盤を迎えている。ベネズエラ代表、米国代表、ドミニカ共和国代表、イタリア代表が勝ち残り、白熱する優勝争いへの関心もかなり高まっている。

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そうした中で一部の選手たちの振る舞いが波紋を呼んでいる。問題となっているのは、ドミニカ共和国のサンディ・アルカンタラ（マーリンズ）とヘラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）が出席した会見での一幕だ。

今大会は、会見場のテーブルにWBCのオフィシャルグローバルパートナーである「伊藤園」の人気商品「お〜いお茶」が配置してあるのだが、アルカンタラは何気なく試飲して、会見場の外で吐き捨てたのだ。

顔を歪めた同僚を目にしたペルドモは、「おいおい、これを片付けてくれ。なんでここに置いてあるのかも分からない。どけてくれ！」と関係者に主張。「お〜いお茶」のペットボトルを机の下に隠すように置いた。