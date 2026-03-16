カナダに戻った「りくりゅう」の“最新情報”にファン大喜び　「りかしん」との豪華4ショット「男前と美人が揃ってる」

「りくりゅう」は「りかしん」との元気そうな4ショットが話題を集めている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、日本勢初の金メダルを獲得し、先日に拠点のカナダに戻った「りくりゅう」こと、三浦璃来／木原龍一組。黄金ペアの“最新情報”が話題を集めている。

【写真】カナダで実現したりくりゅう×りかしんの豪華4ショットを見る

同アイスダンスでカップルを組む「りかしん」こと、紀平梨花と西山真瑚が3月15日に、それぞれインスタグラムを更新。三浦と木原を交えた豪華4ショットを公開した。

紀平は「りくりゅうがI AMモントリオールに」と報告。「こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と驚きながらも、笑顔で4人が収まる写真を掲載した。ビリヤードを楽しむカットもあり、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様‪ 楽しい時間をありがとう」と祝福と感謝を伝えた。

一方、西山も「モントリオールでの楽しい時間をありがとう！」と記し、「#りくりゅうアンドりかしん」とハッシュタグを添えた。こちらはビリヤードの様子を動画で投稿している。