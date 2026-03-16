カナダに戻った「りくりゅう」の“最新情報”にファン大喜び 「りかしん」との豪華4ショット「男前と美人が揃ってる」
「りくりゅう」は「りかしん」との元気そうな4ショットが話題を集めている(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、日本勢初の金メダルを獲得し、先日に拠点のカナダに戻った「りくりゅう」こと、三浦璃来／木原龍一組。黄金ペアの“最新情報”が話題を集めている。
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同アイスダンスでカップルを組む「りかしん」こと、紀平梨花と西山真瑚が3月15日に、それぞれインスタグラムを更新。三浦と木原を交えた豪華4ショットを公開した。
紀平は「りくりゅうがI AMモントリオールに」と報告。「こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と驚きながらも、笑顔で4人が収まる写真を掲載した。ビリヤードを楽しむカットもあり、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様 楽しい時間をありがとう」と祝福と感謝を伝えた。
一方、西山も「モントリオールでの楽しい時間をありがとう！」と記し、「#りくりゅうアンドりかしん」とハッシュタグを添えた。こちらはビリヤードの様子を動画で投稿している。
「りくりゅう」は、3月24日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）こそ欠場を発表しているが、同じカナダを拠点にしている「りかしん」との元気そうな姿に、ファンは大喜びだ。
コメント欄には「男前と美人が揃ってる」「これも何かのご縁ですね」「素敵な4ショット」「あら…可愛い」「パワーチャージ出来ます様に」「めっちゃ楽しそう」「来シーズンこの2組が世界で活躍することを期待して応援してます」といった反応が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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