◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)

サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は15日、日本女子代表・なでしこジャパンが準々決勝でフィリピンに勝利し、準決勝に進出しました。

日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねた今大会は上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。

日本は15日の準々決勝で前半終了間際に田中美南選手が先制点を決めると、後半に得点を量産し、7-0と大勝。準決勝進出を決めたため、W杯出場権を獲得しました。

これで準々決勝4試合が終了し、4強が決定。日本は18日の準決勝で韓国と対戦します。

▽準々決勝結果

＜3月13日＞

オーストラリア 2-1 北朝鮮

＜3月14日＞

中国 2-0 チャイニーズ・タイペイ

韓国 6-0 ウズベキスタン

＜3月15日＞

日本 7-0 フィリピン

▽準決勝カード

＜3月17日＞

中国 - オーストラリア

＜3月18日＞

韓国 - 日本

▽日本の日程3月4日 GS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 ○ 11-0 インド3月10日 GS第3節 ○ 4-0 ベトナム3月15日 準々決勝 ○ 7-0 フィリピン3月18日 準決勝 vs韓国3月19日 順位決定戦3月21日 決勝