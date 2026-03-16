【女子アジアカップ】4強が決定・次戦は日韓戦 なでしこジャパン7得点快勝でW杯出場権獲得
◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)
サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は15日、日本女子代表・なでしこジャパンが準々決勝でフィリピンに勝利し、準決勝に進出しました。
日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねた今大会は上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。
日本は15日の準々決勝で前半終了間際に田中美南選手が先制点を決めると、後半に得点を量産し、7-0と大勝。準決勝進出を決めたため、W杯出場権を獲得しました。
これで準々決勝4試合が終了し、4強が決定。日本は18日の準決勝で韓国と対戦します。
▽準々決勝結果
＜3月13日＞
オーストラリア 2-1 北朝鮮
＜3月14日＞
中国 2-0 チャイニーズ・タイペイ
韓国 6-0 ウズベキスタン
＜3月15日＞
日本 7-0 フィリピン
▽準決勝カード
＜3月17日＞
中国 - オーストラリア
＜3月18日＞
韓国 - 日本
3月4日 GS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイ
3月7日 GS第2節 ○ 11-0 インド
3月10日 GS第3節 ○ 4-0 ベトナム
3月15日 準々決勝 ○ 7-0 フィリピン
3月18日 準決勝 vs韓国
3月19日 順位決定戦
3月21日 決勝