アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の安全確保に向け日本などに艦船の派遣を求めたことについて、エネルギー長官は15日、「極めて合理的だ」との認識を示しました。

ライト・エネルギー長官は15日、ABCに出演し、ホルムズ海峡を通過して輸送される原油の主な行き先は、日本や中国、韓国などアジア各国で、封鎖の影響を直接受けると指摘しました。その上で、「ホルムズ海峡の再開に向けて世界各国と協力することは極めて合理的だ」と強調しました。また、ライト長官は軍事作戦について「数週間以内に終わる」との見通しを示し、「その後は原油の供給は回復し、価格も下がるだろう」と述べました。

トランプ大統領は、日本や中国、フランス、韓国、イギリスを名指ししてホルムズ海峡への艦船の派遣を求めましたが、ロイター通信などによりますと、韓国の大統領府は15日、「アメリカと緊密に連携し、慎重に検討した上で判断する」との声明を発表しました。また、イギリスの国防省は「地域の航行の安全を確保するため、同盟国やパートナー国と様々な選択肢について協議している」とコメントしています。フランスや中国は、今のところ公式に反応していません。

一方、イランのアラグチ外相が15日、アメリカ・CBSの取材に応じ、ホルムズ海峡での安全な船舶の航行について、協議を望む国との対話に前向きな姿勢を示しました。その上で「複数の国から協議の打診を受けている」と明らかにしました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは、フランスやイタリアがイランとの協議を始めたと伝えています。各国にホルムズ海峡への艦船の派遣を求めたトランプ大統領に対し、揺さぶりをかける狙いがあるとみられます。