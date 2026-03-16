◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)

日本代表・侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに敗戦。大谷翔平選手が準々決勝の打席を振り返りました。

1番・DHで出場した大谷選手は1点を先制された初回ウラ、スアレス投手のスライダーをとらえ同点のホームランを放ちます。

3回、1アウトランナー2塁の場面では申告敬遠。4回は1アウト1塁2塁で空振り三振に倒れました。4回の打席について大谷選手は「もちろん全部の打席でいい打席が送れれば良かったですけど、相手の投手も丁寧に投げていましたし、自分たちが4点取ったあともそのイニングのあとしっかりと流れをつかむような粘りあるピッチングをされていたと思うので相手も素晴らしかったです。もちろんあそこで一本出ていればもう少し違う展開になったのも事実なので、自分の力不足も含めて、そこも勝てる要素のひとつだったと思います」と冷静に分析しました。

9回は2アウトで打席がまわり、真ん中のストレートにショートフライとなりました。「普段と変わらないアットバットをしたいと思っていたので最後、正直打てる球でしたけど、力強い球にフライになってしまったのでそこもまた仕留めきれなかったという印象です」とコメントしました。