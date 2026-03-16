ＷＢＣブラジル代表でチームを離れていた沢山優介投手（２２）＝掛川西高出＝が１５日、所属先であるヤマハの練習に合流した。ブラジルは１次ラウンドで４戦全敗に終わったものの、沢山は、この日４強入りを決めたイタリア戦とイギリス戦に先発。計８イニングを無失点投球で世界にアピール。帰ってきた左腕が、今度はチームの悲願でもある３６年ぶり都市対抗優勝に貢献する。

表情に自信がみなぎる。ＷＢＣで世界の強豪相手に好投したヤマハの沢山が、激戦を終えて米国から１１日に帰国。３日間のオフを経て、この日から全体練習に合流した。キャッチボールのあと、ブルペンに入って立ち投げで２３球。「状態としては何の問題もないです」と笑顔を見せた。

両親ともブラジルにルーツを持つ沢山が今回ＷＢＣ本大会に初出場。Ｖ候補の米国を破って１次ラウンドを１位通過したイタリアとの試合で先発し、メジャーリーガーを多数擁する強力打線を４回２安打３Ｋ無失点に抑えた。中１日で先発したイギリス戦でも４回２安打３奪三振で無失点と好投し、一躍、世界から注目を集めた。

「たまたまいい投球ができた、という印象ではなく、普段通りに投げてあの結果だったので良かった」と振り返る。特に、得意のチェンジアップは猛者相手にも効果的だった。「自分のボールに自信はあったけれど、確信に変わった」と手応えをつかんだ。

すでに、視線は前を向いている。自身が無失点に抑えた「アズーリ（イタリア代表」の快進撃で、自身の評価も自然と上がっているが、「もう終わった大会なので、どこが優勝しようが興味がない」とキッパリ。次の目標はヤマハのエースの座だ。「それには、（佐藤）廉さんを超えないと」。大黒柱に君臨する２７歳の左腕を抜いて、大事な試合で先発を任されるような存在になることを誓った。

ＷＢＣ帰り初戦は１６日の桜美林大との練習試合で１イニングを予定。その後、東海地区春季大会春季大会を経て、来月２日開幕の静岡大会と公式戦が続く。「ＷＢＣのような結果を出して、信頼される投手になりたい」。“世界のＳＡＷＡＹＡＭＡ”から“ヤマハの沢山”に戻り、秋のドラフト指名を目指して腕を振る。（塩沢 武士）