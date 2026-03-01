プロ・リーグ 25/26の第29節 セルクル・ブリュージュとラ・ルビエールの試合が、3月16日03:15にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはオルワセウン・アデウミ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、マジード・アシメル（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ラ・ルビエールのパプムサ・フォール（FW）がPKを決めてラ・ルビエールが先制。

ここで前半が終了。0-1とラ・ルビエールがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルクル・ブリュージュは後半の頭から2人が交代。ダンテ・バンザイル（FW）、ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）に代わりスティーブ・ヌゴウラ（FW）、マカヤ・ディアビ（MF）がピッチに入る。

57分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ワガネ・フェイ（DF）、マジード・アシメル（MF）に代わりジブリル・ラメゴ（DF）、サミュエル・グレット（MF）がピッチに入る。

60分ラ・ルビエールが追加点。パプムサ・フォール（FW）のアシストからジョエル・イト（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

67分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ピーター・ゲルケンス（MF）からバリー・コナテ（DF）に交代した。

70分ラ・ルビエールが追加点。ジェリー・アフリイェ（FW）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

しかし、76分、セルクル・ブリュージュのゲアリー・マグネ（DF）のアシストからオルワセウン・アデウミ（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ラ・ルビエールが1-3で勝利した。

なお、セルクル・ブリュージュは16分にフラビオ・ナジーニョ（DF）、48分にマカヤ・ディアビ（MF）に、またラ・ルビエールは13分にパプムサ・フォール（FW）、34分にジョルディ・リオンゴラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 05:21:24 更新