東西で8番人気馬が強襲！！皐月賞トライアル「第75回スプリングS」が15日、中山競馬場で行われ、重賞初挑戦の8番人気アウダーシアがレースレコードでV。多くのクラシック候補生を抱える東の名門・手塚貴久厩舎にまた期待の一頭が現れた。2着アスクエジンバラ、3着アクロフェイズまでが皐月賞（4月19日、中山）の優先出走権を獲得した。中京開幕週の日曜メイン「第62回金鯱賞」も8番人気のシェイクユアハートが差し切り。昨年の中日新聞杯と同じ中京芝2000メートルで重賞2勝目を手にした。

手塚久厩舎からまたクラシック候補生が現れた。未勝利V直後とは思えない勝ちっぷりだったアウダーシア。1分46秒0の勝ち時計は02年タニノギムレットがマークした中山1800メートル開催時の記録を0秒9も更新するレースレコード。手塚久師は激戦を終えた愛馬の歩様を真剣なまなざしでチェックした後、報道陣の前で笑顔を浮かべた。「なんだか凄いね。運がいいから。津村君のおかげです」。

思惑通りの展開だった。前半5F59秒3の緩まない流れを、気性に課題を抱えるクレパスキュラーがさらに動かす展開。後方で覚悟を決めた津村は、相棒の力を信じて4角で大外をブン回した。強い遠心力のかかったカーブをクリアすると、10番手から力強い伸び脚。一完歩ずつ差を詰め、G1・3着馬アスクエジンバラを首差競り落とした。津村は「前半はリズム重視で行って、持ち味の長くいい脚を使わせたいと思っていた。前が止まらない馬場でもあったので、3コーナーを過ぎたら上がって行こうという気持ちでした」と納得の表情で振り返った。

津村は早くも今年の重賞4勝目と絶好調。特に手塚久厩舎の馬では14日のアネモネSをディアダイヤモンドで制し、共同通信杯を勝ったリアライズシリウスの主戦も務める。津村は「（同厩舎の）調教を手伝うようになり、いろいろなオープン馬に乗せてもらって勉強させていただいている。それが実になっているし、助けられています」と充実ぶりの要因を明かした。

指揮官は「この後は放牧に出します」と次走の明言こそ避けたが、皐月賞出走なら有力候補の一頭に。同厩舎は既に前述の馬たちにギリーズボール（フィリーズレビュー優勝）を加えた4頭がクラシックへの出走権利を手にしている。津村はアウダーシアについて「まだまだこれから芯が入っていく。スローよりも速い時計で良さが出る馬」と本番向きのポテンシャルをアピール。東の名門が手にした“4本目の矢”。昨年のマスカレードボールがあと一歩届かなかったクラシックを今年こそ射止めてみせる。

◆アウダーシア 父キズナ 母リリーノーブル（母の父ルーラーシップ）23年2月3日生まれ 牡3歳 美浦・手塚久厩舎所属 馬主・サンデーレーシング 生産者・北海道安平町のノーザンファーム 戦績4戦2勝（重賞初勝利） 総獲得賞金6622万円 馬名の由来はスペイン語で「大胆不敵」。