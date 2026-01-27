◆オープン戦 巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）

シーズンさながらの雄たけびだった。５回２死一、三塁。則本昂大投手（３５）はフォークを沈め、ここまで２安打の矢沢を空振り三振に封じた。スコアボードに並ぶ５つのゼロ。「ここで打たれてるようじゃ、ローテーションをつかめない。（矢沢は）昨日も素晴らしいホームランを打っていた。いろんな気持ちがあった中だったので気持ちが入った」とアドレナリンに身を委ねた。

楽天から移籍後初の本拠地登板で、今季最長５回を６奪三振無失点。３者凡退は１度、計７安打を浴びながらも要所を締めた。最速１４６キロと「出力」を改善点に挙げつつ、最遅１０５キロのカーブを１２球使うなど緩急で工夫。試合中に内海投手コーチから受けたフォーム修正の助言も生かし「４、５回の投げ方ができれば（状態は）上がってくると思う」と前を向いた。

今こそ真価が問われる。開幕を１２日後に控える中で、昨季チームトップ１１勝の山崎が故障。「エースが抜けるのはチームとして痛いけど、一番悔しいのは本人。彼が帰ってくるまでチーム皆でカバーしたい」。ベテランとしてこの緊急事態に目の色を変え「『伊織、投げる場所ないよ』って言えるような投手陣の厚さにできたらもっともっと強くなる」と若手、助っ人全員で結束する未来を描いた。

阿部監督も「順調に来ている」と粘りの８４球を評価した。開幕まであと１登板。「また一個進めたかなと。５回を通過点にして持久力、安定感を作りたい」。大黒柱を欠く現状での０封。チームに一つ安心材料をもたらした。（堀内 啓太）