◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇同級２位・岩田翔吉（負傷判定８回１分３３秒）王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート●（横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで下し、ＷＢＡ王者への挑戦権を獲得した。ＷＢＣライトフライ級タイトルマッチでは、同級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が８回負傷判定勝ちし、１年ぶりの世界王座返り咲きをを果たした。ＷＢＡミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝は初防衛、ＷＢＯフライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝は５度目の防衛に成功した。

リング中央でレフェリーから手を上げられた岩田は、少し上を向き、目頭を熱くした。「１年前に負けてからすごく色々なことがあった。必ずはい上がってやろうと思っていたが、負けてからはい上がる時は勇気がいる。家族、チーム、本当に色々な人に助けられた」。時折言葉に詰まりながら、感謝を口にした。

ミニマム級時代に１６度の防衛に成功したタイの英雄・ノックアウトを相手に、序盤から試合を支配した。足を止めずに動き続け、そしてジャブを打ち、右フックをヒット。８回負傷判定となったが、ポイントでは圧倒した。「足を常に動かし、スピードで勝負することを決めていた」と作戦は的中した。ちょうど１年前だ。ＷＢＯ王者だった岩田は、レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に王座を奪われた。足を使う相手を捕まえきれずに判定負け。この試合に向け「４か月間、足を動かすスタイルを徹底して磨いた」という成果だった。

３月１５日は岩田にとって特別な日だ。小学生時代に始めたキックボクシング。指導を受けた、「神の子」と呼ばれた山本”ＫＩＤ”徳郁さんの誕生日だった。「自分を格闘技に導いてくれた」と、すべての面で影響を受けたＫＩＤさんだったが、２０１８年９月に多臓器不全で４１歳の若さで死去した。くしくも「３・１５」に用意された世界挑戦。応援にかけつけた”ＫＩＤ”さんの姉で格闘家の山本美憂さん（５１）には「美憂ちゃん、やったよ」とリング上から勝利報告した。「ノリさん（ＫＩＤ）の誕生日の日にＷＢＣのベルトを手にすることができた。天国で見てくれていると思う」と恩返しできたことを誇らしげに話した。

３度目の世界挑戦で後がない崖っぷちからはい上がった。サンティアゴへのリベンジなど、頭に思い描くこともあるだろうが、「ジムに戻って早く練習したい」。新チャンピオンは喜びに浸りながら謙虚に話した。（近藤 英一）