TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

16日午前5時25分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、愛媛県の伊方町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□愛媛県
伊方町

■震度2
□愛媛県
宇和島市　八幡浜市　大洲市
西予市　内子町　松山市

□広島県
大竹市

□山口県
山陽小野田市　岩国市　柳井市
周防大島町　田布施町　防府市
周南市

□大分県
豊後高田市　国東市　姫島村
大分市

■震度1
□愛媛県
松野町　愛媛鬼北町　愛南町
伊予市　久万高原町　砥部町
今治市　西条市

□広島県
広島中区　広島西区　広島安佐南区
広島安芸区　呉市　東広島市
廿日市市　江田島市　府中町
海田町　大崎上島町　三原市
尾道市

□山口県
下関市　宇部市　光市
和木町　上関町　平生町
山口市　下松市　長門市

□大分県
宇佐市　別府市　臼杵市
津久見市　杵築市

□高知県
宿毛市

□福岡県
みやこ町

□宮崎県
高千穂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。