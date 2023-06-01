愛媛県で最大震度3の地震 愛媛県・伊方町
16日午前5時25分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、愛媛県の伊方町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□愛媛県
伊方町
■震度2
□愛媛県
宇和島市 八幡浜市 大洲市
西予市 内子町 松山市
大竹市
□山口県
山陽小野田市 岩国市 柳井市
周防大島町 田布施町 防府市
周南市
□大分県
豊後高田市 国東市 姫島村
大分市
■震度1
□愛媛県
松野町 愛媛鬼北町 愛南町
伊予市 久万高原町 砥部町
今治市 西条市
□広島県
広島中区 広島西区 広島安佐南区
広島安芸区 呉市 東広島市
廿日市市 江田島市 府中町
海田町 大崎上島町 三原市
尾道市
□山口県
下関市 宇部市 光市
和木町 上関町 平生町
山口市 下松市 長門市
□大分県
宇佐市 別府市 臼杵市
津久見市 杵築市
□高知県
宿毛市
□福岡県
みやこ町
□宮崎県
高千穂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。