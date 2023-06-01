16日午前5時25分ごろ、愛媛県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、愛媛県の伊方町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□愛媛県

伊方町

■震度2

□愛媛県

宇和島市 八幡浜市 大洲市

西予市 内子町 松山市





□広島県大竹市□山口県山陽小野田市 岩国市 柳井市周防大島町 田布施町 防府市周南市□大分県豊後高田市 国東市 姫島村大分市

■震度1

□愛媛県

松野町 愛媛鬼北町 愛南町

伊予市 久万高原町 砥部町

今治市 西条市



□広島県

広島中区 広島西区 広島安佐南区

広島安芸区 呉市 東広島市

廿日市市 江田島市 府中町

海田町 大崎上島町 三原市

尾道市



□山口県

下関市 宇部市 光市

和木町 上関町 平生町

山口市 下松市 長門市



□大分県

宇佐市 別府市 臼杵市

津久見市 杵築市



□高知県

宿毛市



□福岡県

みやこ町



□宮崎県

高千穂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。