◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 〇同級4位・増田陸 TKO8回1分12秒 同級1位ノニト・ドネア●（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

トリプル世界戦興行で、WBA世界バンタム級4位の増田陸（28＝帝拳）は同級1位のノニト・ドネア（43＝フィリピン）に8回TKO勝ちし、王者・堤聖也（30＝角海老宝石）への指名挑戦権を獲得した。

“神の左の継承者”増田が元世界5階級制覇王者にTKO勝ちし、王者・堤への指名挑戦権を獲得した。序盤は左の強打を抑えて中盤から打ち合い。6回に右フックを浴び「ちょっと効いた」が、7回に左ストレートでダウンを奪うと、8回に相手陣営がタオルを投入した。

「だいぶ削れていたのに目が死んでいなかった」。会見せずに会場を去ったドネアの恐ろしさを明かす一方、「抜けるような手応えがあった」とジム先輩の元WBC世界バンタム級王者・山中慎介をほうふつさせる左ストレートを振り返った。自ら所持するほど日本刀が好きで、日々鍛え上げるボクサーの拳を「刀作りに近い」と表現。武士道に憧れるドネアとの“果たし合い”を制し「少しずつ実感してます」とレジェンド撃破を喜んだ。

23年8月、プロ唯一の黒星をつけられた堤に雪辱する権利を手に入れた。「再戦は楽しみだけど、誰が相手でも世界王者らしいボクシングがしたい」。淡々と力強く、世界初挑戦を見据えた。