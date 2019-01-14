▼4着ジューンテイク（武豊）1コーナーから掛かってしまった。着差が着差だけに折り合えていれば。

▼5着ドゥラドーレス（戸崎）チークをつけて雰囲気は良かったけど、スタートしてからスピードに乗っていかなかった。止まってはいないけど、直線に向いてからはじりじりという感じ。

▼6着ヴィレム（ディー）いいポジションで競馬はできた。直線もいい手応えで一瞬は勝てると思ったけど、ラスト1Fで脚色が同じになった。

▼7着ディマイザキッド（柴田善）状態も良さそうだったけど、もうワンパンチだね。それでもゴール前は差のないところまで来ている。どこかできっかけをつかめれば。

▼8着キングズパレス（菊沢）ポジションが取れない馬だけど、今日はそこまで離れ過ぎず、リズム良く競馬ができた。最後まで脚は使っているが、もう少し馬場が渋れば。

▼11着セキトバイースト（浜中）休み明けという感じ。パドック、返し馬はリラックスしていたけど、気持ちが乗っていない部分があった。使ったことで上積みがあれば。

▼12着同着ホウオウビスケッツ（岩田望）逃げ馬に厳しい競馬でした。息が入るところがなかったです。

▼14着アーバンシック（三浦）レース的にはいいところで運べていたけど、3角で手前を替えてから走りのバランスが崩れた。うまくエンジンがかからず、走り切れなかったです。