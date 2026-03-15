「ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＣ世界ライトフライ級２位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が８回３−０の負傷判定で、王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を破り、昨年３月にＷＢＯ同級王座を失って以来となる世界王座に返り咲いた。ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝は３−０の判定で同級４位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝との再戦を制し、初防衛に成功。ＷＢＯ世界フライ級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝は、王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝に９回ＴＫＯで敗れた。ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦は同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が８回ＴＫＯで世界５階級制覇のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝に勝利した。

岩田はベルトを天に掲げた。小学生時代に格闘技を始めた際の恩師である故・山本ＫＩＤ徳郁さんの誕生日のこの日、自身１年ぶりの王座返り咲きに成功。リングサイドに招待していたＫＩＤさんの姉・山本美憂さん（５１）も泣いて喜ぶ中、「美憂ちゃん、やったよ。格闘技を始めるきっかけをくれたのが徳さんの誕生日に返り咲けたのは感謝」と感慨を込め、「３月１５日に子供の頃から憧れてきたＷＢＣのベルトを巻けて特別な日になった。天国で絶対見てくれていると思う」と胸を張った。

失意で引退を考えた時期もあったものの、再起してチャンスをつかんだ。元ムエタイ戦士の王者に対し、圧力をかけながら上下に打ち分けてペースを握ると、鋭い右カウンターや左ボディーを効かせた。４回に偶然のバッティングで王者が左目上をカットし、８回途中で続行不可能に。負傷判定で勝ち名乗りを受けると喜びを爆発させた。

負ければ引退もよぎる大一番を制し「１年前に負けてからいろんなことがあったが、必ずはい上がりたいと毎日思っていた」と振り返った。ライトフライ級では４月に国内で王座戦が予定されている中、統一戦などの機運も高まる。「今年はできたらあと２試合やって全勝でいきたい」。“神の子”から受けた薫陶を胸に、挫折を乗り越えた新王者に展望が広がった。

◇山本美憂さん「絶対勝つと信じていたが緊張した。（ＫＩＤさんは）信じ切って（返り咲きも）当たり前くらいに思っていたと思うが、自分の誕生日に（世界戦で）勝ってくれるってなかなかないので、ＫＩＤも絶対喜んでいると思う」

◆岩田 翔吉（いわた・しょうきち）１９９６年２月２日、東京都渋谷区出身。日出高３年時に田中恒成と井上拓真を連破し、インターハイ優勝。早大卒。１８年１２月にプロデビュー。２１年に日本ライトフライ級王座、２２年には東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィックと３冠。２２年１１月、ＷＢＯ世界同級王座に初挑戦も判定負け。２４年１０月に決定戦で同王座を獲得したが、２５年３月の初防衛戦で判定負け。右ボクサーファイター。趣味は海外旅行。１６３センチ。