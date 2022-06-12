◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦 〇同級2位・岩田翔吉 負傷判定8回1分33秒 正規王者ノックアウト・CPフレッシュマート●（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

トリプル世界戦興行で、元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級2位の岩田翔吉（30＝帝拳）が王者のノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）を8回1分33秒、3―0の負傷判定で破った。恩師の故・山本“KID”徳郁さんの誕生日に、2度目の世界王座を奪取した。

初の負傷判定勝ちに戸惑い気味の岩田だったが、約1年ぶりに世界のベルトを手にし「もちろん倒したかった気持ちはある。ただやりたかったことはやれた」と満足そうな笑みを広げた。

倒し屋が新たなスタイルへの変貌を遂げた。序盤、上体のフェイントを交えながら上下への攻撃で王者を翻弄（ほんろう）。4回以降は従来の打ち合うスタイルで一気に攻勢を強めた。王者が偶然のバッティングで左目上をカットし、猛攻を仕掛けた8回に相手の傷が深くなり、レフェリーが試合をストップ。変幻自在のボクシングで2階級制覇王者を攻略した。

昨年3月の初防衛戦でサンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けで王座陥落。以降は倒す一辺倒だったスタイルから足を使う新境地で活路を見いだした。前日から戻す体重も従来の6・6キロから5キロ程度にとどめ、スピードを重視した最軽量ボディーに改造。新たな自身を引き出してくれたタイの名王者には「コップンカー」（タイ語でありがとう）とリング上で手を合わせた。

この日は山本“KID”さんの誕生日だった。「徳さんの誕生日に王者に返り咲けたのは凄くうれしい。天国では見てくれていると思う」と、格闘技を始めるきっかけをくれた恩師に感謝。会場で涙を流す山本“KID”さんの姉・山本美憂に笑顔で応え、天国に最高の報告をした。

次戦はWBC同級休養王者カニサレス（ベネズエラ）との団体内統一戦が有力だが「ひとまず喜びたい」と岩田。新スタイルで崖っ縁の一戦を制し、次のステージへの道を切り開いた。