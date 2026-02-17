開幕投手筆頭候補に挙がっていた巨人・山崎伊織投手（２７）が１５日、「右肩のコンディション不良」で故障班に合流した。開幕にエース不在の緊急事態となり、阿部監督は「もう仕方ないことなので。今いるメンバーで編成していくしかない。ピッチングコーチと相談して、いろいろと考えて決めようと思います」とローテ再考を明かした。

昨季自己最多＆チームトップ１１勝で貯金７とフル回転した大黒柱。今年も対外試合３試合で計９回１失点と順調にステップを踏んでいたが、６日のオリックス戦（京セラＤ）を最後に実戦から離脱。この日はＧ球場でノースロー調整となった。「チームに申し訳ないです。本当に一日でも早く実戦に戻れるように準備したい」と責任を口にした。

指揮官は「今でよかったと思うしかないし、そう思えるようにしっかり治して戻ってきてくれ」と右腕に声をかけた。長期離脱にならない見立てで、杉内投手チーフコーチも「そんな重症じゃないし（検査の）画像上も何もなかった。ちょっと（開幕から）遅れて帰ってきてくれると思っている」と説明。患部の違和感が消えてから徐々に実戦復帰させる見通しという。

２７日からの開幕カードでは昨年８勝１７敗と惨敗した阪神を東京Ｄで迎え撃つ。阿部監督は２月のキャンプ中に「ビックリなローテを組んじゃうかも」とデータの少ない初対戦の投手を当てる妙策も示唆した。田中将や則本に、竹丸と山城の新人コンビ、ウィットリー、ハワードらの新外国人が開幕ローテ候補。あらゆる可能性を検討する。