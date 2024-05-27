◇オープン戦 阪神0―1広島（2026年3月15日 マツダ）

今年は俺に任せろ！桐敷は8回に6番手で登板。わずか9球で打者3人を料理した。

「佐々木選手と大盛選手を抑えられたのは良かったと思いますし、反省するのは先頭の入り方だったと思うので次に生かせれば」

打たれる気配を全く感じさせなかった。全9球のうち7球がツーシーム、スライダー、フォークと変化球主体。平川を中飛に仕留めると、佐々木は空振り三振、大盛は投ゴロとテンポよく3者凡退で締めくくった。

対外試合は5戦連続で“3人斬り”。6日のソフトバンク戦では野村にオープン戦唯一の安打を浴びたが、1死一塁から高橋を遊ゴロ併殺に仕留めた。投球数は全て10球以内。「テンポよく（打者）3人で切れれば、流れが来たり相手に流れをいかせなかったりもできる」とうなずく。

24年は70試合に登板し、43ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手賞に輝いた左腕。ただ、昨季は43試合の登板で防御率2・84と実力を発揮できなかった。「去年の反省を生かしてここまでできている」。再び勝ちパターンに食い込むための準備は整いつつある。 （山手 あかり）