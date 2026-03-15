「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）

開幕まで２週間を切る中、衝撃が走った。巨人の開幕投手最有力だった山崎伊織投手（２７）が１５日、右肩のコンディション不良のため、３軍の故障班に合流することが発表された。「３・２７」に控える開幕はアウト確実となった。

思わぬ知らせに現状を首脳陣が明かした。杉内投手チーフコーチは「早めに言ってくれたので全然重症じゃない。ちょっと遅れて帰ってこられると思っている」と説明。そこに悲観の色はない。画像上は何もなかった上で「まずは肩の違和感がなくなるまで待つ。間隔があまり空いていなければ、すぐに（２軍の）試合でというのもあり。空きすぎていたら、シートバッティングになる」と見通しも語った。

阿部監督も１４日の試合前練習で「今で良かったと思うしかない。そう思えるようにしっかり治して戻ってきてくれ」と伝えたといい「これはもう仕方ないこと。今いるメンバーで編成していくしかない」と前を向いた。長期離脱を避けるためにも選んだ治療優先の選択。今度は山崎がチームを救う投球で戻って来る。