【ワシントン＝淵上隆悠】米国の対イラン軍事作戦の戦費が拡大している。

戦闘の終結が見通せない状況で、長期化すればコストがさらに膨らむことは避けられない。高額な兵器や人員の被害も広がっており、トランプ大統領にとって逆風となりそうだ。

米紙ニューヨーク・タイムズは１１日、２月２８日に始まった軍事作戦の最初の６日間の戦費が少なくとも１１３億ドル（約１兆８０００億円）に上るとする国防総省の推計値を報じた。

作戦の戦費は、議会が既に国防総省に割り当てた予算から支出されている。同省は今後、議会に追加予算を求めるとみられ、５００億ドル規模になるとの観測もある。野党・民主党は、「（トランプ氏に）白紙の小切手は渡さない」（ジャック・リード上院議員）と対決姿勢を強めている。

戦費の多くを占めるのが弾薬だ。米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は、作戦開始から１００時間の米国の戦費が３７億ドルに上り、うち３１億ドル分が主に弾薬だとの推計を公表している。

中東の各地に配備された兵器の損失も深刻だ。イラン側は、米軍のミサイル迎撃能力の低下や通信の妨害を狙い、関連する施設を無人機（ドローン）などで集中的に狙っている。

ニューヨーク・タイムズは１１日、衛星画像などを基にした分析で、ヨルダンの空軍基地に置かれた５億ドル相当の高性能レーダーが破損したと指摘した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とカタールでも、早期警戒レーダーなどが被害に遭った可能性があるという。人的被害も増えており、１３日時点で死亡した米兵は計１３人に上り、１０日時点で約１５０人が重軽傷を負った。

米ブラウン大の研究チームは、２００１年の米同時テロ後の「テロとの戦い」で、米国が計８兆ドルを費し、米兵７０００人以上が死亡したと指摘。トランプ氏はこれを「無駄」と断じ、対外的な軍事関与を抑制すると訴えてきただけに、イランでの作戦が泥沼化して負担が増えれば厳しい批判にさらされそうだ。