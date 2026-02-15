◆オープン戦 巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）

誰もが待望した瞬間だった。初めて本拠地のダイヤモンドをゆっくりと回るダルベックに、大歓声が注がれた。「真芯で捉えた感触でオーバーフェンスしたと分かった。打球の行方は追わなかった」。オープン戦１０試合、３２打席目で飛び出した来日１号を、こともなげに振り返った。

メジャー通算４７発のパワーを証明するビッグアーチだ。５点リードの６回１死一、二塁。内角低めのシュートを豪快にすくい上げた。左中間席上段に突き刺さる豪快弾に「いいきっかけにしてほしい」と阿部監督。その指揮官が復調へのヒントを授けた。

試合前までオープン戦は計２４打数５安打、打率２割８厘。内角を丁寧に突く日本流の配球に手を焼いた。そんな中、阿部監督とウィーラー打撃コーチから「内角はセンターから右中間方向に運ぶ意識」と強引になるべからず、というワンポイントアドバイス。懐に食い込む球を教え通り、コンパクトに振り抜いた。

リチャードが左手骨折で開幕絶望となり、貴重な右の長距離砲としてますますの期待がかかる。「結果よりなるべく多くの情報を得て、シーズンに臨む準備をする段階。今それをしてる最中です」。開幕まで２週間。メジャーで４番も務めた新助っ人が秘めた力は、まだまだこんなものではない。（内田 拓希）