◆オープン戦 巨人８−１日本ハム（１５日・東京ドーム）

育成の平山が１軍に昇格し即、見事な猛打賞。チームに新しい風を吹き込んでくれた。

まず３回に左中間を破る三塁打。最初の打席で３球三振を喫していたため、追い込まれるまでに打ちにいこうと、より積極的な気持ちで臨んだように思う。初球、真ん中のストレート。引っ張れる球ではあったが、強引に打たず丁寧に左中間に打ち返した。４回の本塁打もセンター方向へ打ったのがいい。そして、いずれも打てる球をファーストスイングで捉えたことが素晴らしい。打ち損じてファウルにしたりすると、また打てる球は、なかなかやってこないものだ。

６回の左前安打もクイック気味に投げてきた内角のツーシームに対応できた。３安打ともにバットがインサイドアウトに出てくる良い軌道だから安打になる。

右の外野手がいない現状で、楽しみな選手が出てきた。首脳陣も、ファンももっともっと見てみたいと思っているはず。チャンスは与えられてもつかめない選手が多い中で、まず最初のチャンスを平山はつかんだといえる。

２軍で調整していた増田陸に一発が飛び出したのも、平山の活躍が刺激になったと言っても過言ではないだろう。（野球評論家・清水 隆行）