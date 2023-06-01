©ABCテレビ

3月16日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、岡村隆史の移住先を決めるため、岡村のセカンドライフにぴったり過ぎる街を紹介する。取り上げるのは、兵庫県丹波篠山市。兵庫県東部に位置し、京阪神の中心部からも車や電車で１時間と好アクセス。一方で、城下町や豊かな田園風景など、古き良き日本の原風景が色濃く残る、セカンドライフにぴったり過ぎる街なのだ。しかも近年、移住者が急増中。なぜ今、人々は丹波篠山に集まるのか？ ゲストに丹波篠山市のふるさと大使を務める吉本新喜劇の森田まりこ、５人組ロックバンド・キュウソネコカミのギタリスト・オカザワカズマのお２人を迎え、街の魅力を徹底解剖する。

©ABCテレビ

まずは食の宝庫でもある丹波篠山の定番グルメを紹介。丹波篠山の名産品といえば「黒豆」。地元っ子にとって身近な存在である黒豆は、煮て食べるだけでなく、お茶にスイーツにビールにと幅広く使われている。その中でも、森田まりこがイチオシする地元で大人気の黒豆グルメを紹介する。

続いては、丹波篠山を代表するもうひとつのグルメ「ぼたん鍋」。猪の肉を味噌ベースの出汁で煮込む、丹波篠山発祥の鍋料理で、地元民にとってはソウルフード。取材した専門店では偶然、オカザワのお父さんに遭遇！？ 地元では、正月や誕生日など人が集まるときはいつでもどこでもぼたん鍋を食べるそうで、毎年３月に開催される「丹波篠山ABCマラソン」では、給水所にしし汁が用意されているとか。その味は、毎年プライベートで参加している、「過ぎるTV」のナレーター・藤崎健一郎アナも大絶賛！

©ABCテレビ

スタジオには、オカザワが家族で通った名店のぼたん鍋が登場。実はオカザワの父が番組スタッフより先に店に連絡してくれていたおかげで、今回特別に用意してもらえることになったとか。そんな絶品鍋を、オカザワ自らなるみと岡村に振る舞う。

続いては、丹波篠山のカルチャーを深掘り。移住者が急増する丹波篠山は、移住に対するサポート制度が充実。さらに、物件も手が届きやすい価格とのことで、岡村におすすめの物件を紹介。広いリビングはエルメスのインテリアだらけ！？ 最新設備も充実で、なんと庭にはステージがあり、友達を呼んでパーティーも可能！？ 間取りは4SLLDKという大豪邸のお値段は…？

©ABCテレビ

また、丹波篠山には楽しく過ごせ過ぎる介護施設があるという。古民家風の、まるで温泉のような施設では、月に一度驚きのイベントが開催されていた！

さらに、地元で盛り上がり過ぎるスポーツが「桶ット卓球」。ラケットとネットの代わりに桶を使うユニークな競技で、今年はなんと世界大会まで開催された。そこで、優勝を目指す小寺さん、安田さんの女性ペアに密着。女子の部は51組がエントリーした世界大会の激戦を追う。

©ABCテレビ

スタジオには桶ット卓球のセットを用意し、岡村とオカザワが１対１で対決！ 岡村が負けたら即移住という条件のもと、ガチンコ勝負を繰り広げる。経験者のオカザワと、持ち前の運動神経で挑む岡村。手に汗握るラリーの行方は！？

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。16日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。